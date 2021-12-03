В России нашли способ решить проблемы донорства органов

Инициатива поможет спасти жизни тысячи людей

03 декабря 2021 в 14:27 Размер текста - 17 +

В России ежегодно пересадки органов ждут тысячи людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ежегодно в России тысячи людей состоят в списках на трансплантацию жизненно важных органов. Однако очередь на проведение операций неумолимо растет. Для решения данной проблемы автор проекта « 20 идей по развитию России » и предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает расширить круг лиц, которые смогут выступать в качестве живых доноров. Каждый новый донор дает второй шанс на жизнь В России ежегодно проводятся тысячи трансплантаций органов. Согласно данным за 2019 год, в общей сложности врачи провели 2400 таких операций. Однако уже в 2020 году в листе ожидания состояли 9500 человек. Авторы предлагают расширить круг потенциальных доноров для больных Фото: Анна Майорова © URA.RU На данный момент в России донорами для пересадки органов могут стать только ближайшие родственники, состоящие в генетической связи. Такие ограничение сильно сужают круг людей, которые могут пожертвовать частью себя для спасения другого человека. Так, Дмитрий Давыдов предлагает ряд изменений, которые можно внедрить без рисков для возникновения потенциальных негативных факторов. Это разрешение донорства между гражданами, которые состоят в браке, не состоящим в браке, но имеющим общего ребенка и между родителями и их приемными детьми. Как отмечает автор, данное расширение позволит увеличить круг потенциальных доноров, при этом сохранив принцип родственной связи. «В некоторых Европейских странах действует возможность стать донором для друзей и супругов. В США также существует возможность добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который сам определяет ее наиболее нуждающемуся. В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает так называемый этический комитет, который проверяет, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, сугубо из гуманных побуждений, чтобы спасти жизнь своего близкого человека», — заявил Дмитрий Давыдов. Взгляд на Европу Вторым предложением по изменению ситуации должно стать международное сотрудничество по передаче трупных органов. Примером для этого является фонд «Eurotransplant», в состав которого входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения. Работа некоммерческой организации заключается в том, что она составляет базу реципиентов, которые нуждаются в каком-то органе. Например, если в Венгрии ни один из пациентов не нуждается в органе, то через базу можно узнать, что он подходит человеку из Словении. В таком случае орган транспортируют самолетом в специальном контейнере, где уже проходит трансплантация. Единая база донорства органов поможет спасти тысячи людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Этот список совпадений создается на основе заранее определенных правил, которые учитывают такие факторы как совместимость по медицинским показателям, время проведенное в списке ожидания и относительная срочность. В 2020 году 21,4% от всех трансплантируемых трупных органов на территориях стран-участниц Eurotransplant, были проведены через границу государства», — говорит Дмитрий Давыдов. Россия может стать инициатором создания международной организации по трансплантации органов. За несколько лет благодаря принятию законов и многоуровневой системе работы учреждений трансплантологии в стране эта сфера полностью декриминализована. Примечательно, что дополнительных вливаний со стороны правительства РФ не требуется. Авторы отмечают, что в данном проекте необходима активная законодательная поддержка со стороны государства. Учитывая то, насколько российская медицина ценится в остальном мире, сторонники обязательно найдутся, считает Давыдов. Финансирование подобной организации будет осуществляться за счет страховых компаний и государств-участников строго в соответствии с количеством нуждающихся в списке. Совместная работа стран существенно увеличит и ускорит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска, что даст больше шансов всем нуждающимся реципиентам. Партнерский материал

Ежегодно в России тысячи людей состоят в списках на трансплантацию жизненно важных органов. Однако очередь на проведение операций неумолимо растет. Для решения данной проблемы автор проекта «20 идей по развитию России» и предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает расширить круг лиц, которые смогут выступать в качестве живых доноров. Каждый новый донор дает второй шанс на жизнь В России ежегодно проводятся тысячи трансплантаций органов. Согласно данным за 2019 год, в общей сложности врачи провели 2400 таких операций. Однако уже в 2020 году в листе ожидания состояли 9500 человек. На данный момент в России донорами для пересадки органов могут стать только ближайшие родственники, состоящие в генетической связи. Такие ограничение сильно сужают круг людей, которые могут пожертвовать частью себя для спасения другого человека. Так, Дмитрий Давыдов предлагает ряд изменений, которые можно внедрить без рисков для возникновения потенциальных негативных факторов. Это разрешение донорства между гражданами, которые состоят в браке, не состоящим в браке, но имеющим общего ребенка и между родителями и их приемными детьми. Как отмечает автор, данное расширение позволит увеличить круг потенциальных доноров, при этом сохранив принцип родственной связи. «В некоторых Европейских странах действует возможность стать донором для друзей и супругов. В США также существует возможность добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который сам определяет ее наиболее нуждающемуся. В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает так называемый этический комитет, который проверяет, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, сугубо из гуманных побуждений, чтобы спасти жизнь своего близкого человека», — заявил Дмитрий Давыдов. Взгляд на Европу Вторым предложением по изменению ситуации должно стать международное сотрудничество по передаче трупных органов. Примером для этого является фонд «Eurotransplant», в состав которого входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения. Работа некоммерческой организации заключается в том, что она составляет базу реципиентов, которые нуждаются в каком-то органе. Например, если в Венгрии ни один из пациентов не нуждается в органе, то через базу можно узнать, что он подходит человеку из Словении. В таком случае орган транспортируют самолетом в специальном контейнере, где уже проходит трансплантация. «Этот список совпадений создается на основе заранее определенных правил, которые учитывают такие факторы как совместимость по медицинским показателям, время проведенное в списке ожидания и относительная срочность. В 2020 году 21,4% от всех трансплантируемых трупных органов на территориях стран-участниц Eurotransplant, были проведены через границу государства», — говорит Дмитрий Давыдов. Россия может стать инициатором создания международной организации по трансплантации органов. За несколько лет благодаря принятию законов и многоуровневой системе работы учреждений трансплантологии в стране эта сфера полностью декриминализована. Примечательно, что дополнительных вливаний со стороны правительства РФ не требуется. Авторы отмечают, что в данном проекте необходима активная законодательная поддержка со стороны государства. Учитывая то, насколько российская медицина ценится в остальном мире, сторонники обязательно найдутся, считает Давыдов. Финансирование подобной организации будет осуществляться за счет страховых компаний и государств-участников строго в соответствии с количеством нуждающихся в списке. Совместная работа стран существенно увеличит и ускорит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска, что даст больше шансов всем нуждающимся реципиентам. Партнерский материал