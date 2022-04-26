Куда пойти учиться в УрФО, чтобы стать президентом

Обзор лучших вузов для управленцев

26 апреля 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

В уральских вузах учились многие федеральные чиновники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В июне в России стартует приемная кампания в вузы. Сразу несколько уральских университетов обещают сделать из недавних школьников госслужащих будущего, обладающих не только необходимыми знаниями, но и высоким уровнем эмоционального интеллекта, позволяющем тонко чувствовать боли людей. URA.RU пообщалось с представителями уральских вузов и выяснило, чему сейчас учат будущих чиновников. Университет для будущей элиты с конкурсом 56 человек на место Пожалуй, главный «поставщик» кадров для органов власти — Уральский институт управления РАНХиГС (ее еще называют Президентская академия). Там традиционно один из самых высоких конкурсов на бюджет: в 2021 году он доходил до 56 человек на место. В этом году, как сказали в вузе, бюджетных мест станет на 30% больше за счет запуска пяти новых программ. Новинка вуза — многопрофильный бакалавриат. Это первая такая программа на Урале. Ее суть в том, что абитуриентам не обязательно сразу выбирать конкретную специальность. Они могут сделать это во время обучения — в конце второго курса. Это избавит молодых людей, еще не до конца определившихся с будущей профессией, от роковых ошибок. Дети известных людей часто выбирают РАНХиГС, как, например, Екатерина Мозолина (вторая справа) — дочь популярного в Екатеринбурге политолога Андрея Мозолина и зав. кафедрой УИУ Виолетты Черкасовой (снимок студии моды УИУ) Фото: Уральский институт управления — филиал РАНХиГС Система работает так: абитуриент поступает на одно из трех направлений: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент», а через два года, получив фундаментальные знания, выбирает один из пяти образовательных треков: «Экономика умного города», «Развитие экосистем территорий», «Инвестиционное проектирование и маркетинг территорий», «Медиакоммуникации в органах власти и бизнесе», «Молодежная политика». С первого курса студенты будут «жить» проектной работой. Причем обсудить проекты смогут с мэрами своих городов. А они вполне доступны: главы муниципалитетов регулярно приезжают в вуз с открытыми лекциями, мастер-классы дают областные министры, руководители правоохранительных органов и крупных предприятий. «В управленческом смысле наши выпускники сильно выделяются среди молодых специалистов. Мы даем фундаментальную базу для успешной управленческой деятельности, позволяющую будущему управленцу справляться с задачами любого уровня. Факт, что образовательные программы УИУ хорошо продуманы с точки зрения ответа на современные вызовы, с которыми сталкивается управленец в органах власти и бизнесе, подтверждается историями целых управленческих династий. Например, в свое время у нас преподавала мама экс-главы Екатеринбурга, а ныне федерального сенатора Александра Высокинского, поэтому сам Александр Геннадьевич закончил наш вуз. И таких примеров очень много», — рассказал директор УИУ Руслан Долженко. Большое преимущество Уральского института управления — его встроенность в экосистему Президентской академии, что позволяет получать самую свежую и «закрытую» информацию об управленческих трендах и компетенциях будущих чиновников. Новые программы УрФУ, появившиеся совместно с бизнесом В УрФУ большой спектр программ управленческого профиля, где готовят управленцев и для госслужбы, и для бизнеса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уральский федеральный университет — альма-матер первого президента России Бориса Ельцина. Правда, учился он там не на управленца, а на строителя. Также в УрФУ получили образование экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (историк-архивовед) и бывший мэр города, а ныне вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий (инженер-металлург). Как рассказал URA.RU ответственный секретарь отборочной комиссии ИнЭУ УрФУ Сергей Кульпин, сейчас в вузе представлен большой спектр программ управленческого профиля. В университете готовят не только кадры для госслужбы, но и управленцев для бизнеса. Наибольшей популярностью в последнее время пользуются те, что ориентированы на глобальные рынки и международные компании. «Такими программами у нас являются на уровне бакалавриата „Мировая экономика и международный бизнес“, „Международный и корпоративный менеджмент“, англоязычные программы магистратуры „Международный менеджмент“, „Международная торговля и предпринимательство“, „PR и реклама в международных коммуникациях“. Надеемся, что и в этом году интерес к программам будет высоким. Так как студенты трудоустраиваются еще во время обучения и получив диплом, имеют лучшие предложения о работе», — прокомментировал Кульпин. Что касается магистратуры, то в прошлом году вуз запустил сразу несколько новых программ. Все они, чтобы отвечать актуальным запросам работодателей, разрабатывались совместно с крупными компаниями. Например, программа «HR-стратегия развития организации» была открыта в партнерстве с Группой Синара. В рамках программы вуз готовит управленцев для среднего и крупного бизнеса. Еще одна программа, разработанная совместно с партнерами, — «Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике». Там студенты получают уникальные знания, связанные с развитием территорий в условиях цифровизации. Стоимость обучения на управленческих программах варьируется от 118 до 286 тысяч рублей Фото: URA.RU Взаимодействие с компаниями происходит в рамках проектной работы: студенты создают свои проекты на основе кейсов из реальной практики бизнес-партнеров, а после эти проекты получают объективную оценку экспертов. По словам Кульпина, для прохождения практики у вуза заключено более 100 соглашений с коммерческими организациями региона, госорганами и НКО. После завершения обучения большая часть выпускников Института экономики и управления УрФУ работает на крупных и средних промышленных предприятиях (примерно 28%) и в сфере финансов, консалтинга и аудита (примерно 20%). В органы государственной власти уходит примерно 15%, в ИТ-отрасль, строительство и девелопмент — по 10%. Еще 10% создают собственный бизнес. Программы вуза, в котором учились Якушев и Фальков Тюменский государственный университет (ТюмГУ) входит в ТОП-50 лучших вузов России по подготовке управленцев. Там учились экс-министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и другие чиновники высшего уровня. Специалистов для государственных и муниципальных структур, коммерческий организаций и НКО там готовят в рамках направления бакалавриата «Государственное и муниципальное управление». ТюмГУ входит в ТОП-50 лучших вузов России по подготовке управленцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU «С 2022 года поступление на бакалавриат и специалитет в нашем вузе будет реализовываться по проекту „2+2“. Его особенность в том, что в первые два года большую часть учебного плана составляют общие для всех направлений подготовки дисциплины, направленные на общее развитие, формирование нужных и актуальных на сегодняшний день личностных и профессиональных компетенций. Последующие два года посвящены профессиональному направлению подготовки, но учеба все равно будет предполагать индивидуальные траектории обучения», — объяснили в пресс-службе вуза. Там добавили, что обучающиеся на управленческой программе проходят практику по специальности, и после завершения обучения примерно половина выпускников также идет работать по направлению подготовки и зачастую строит весьма успешную карьеру. Остальные либо открывают свое дело, либо трудоустраиваются не по специальности. Какие кандидаты нужны власти и бизнесу По данным сервиса HeadHunter, в этом году спрос на управленцев в России резко вырос. Если говорить о бизнесе, то в марте по стране было открыто на 32% больше вакансий в этой категории, чем за тот же период прошлого года в УрФО показатель открытых вакансий увеличился на 16%. При этом число резюме уменьшилось: на 34 и 41% соответственно. Что касается управленцев для органов власти, то проблема дефицита кадров там стоит менее остро. Сложности есть только с подбором кандидатов на вакансии с очень маленькими зарплатами и на вакансии в небольших городах. А в Екатеринбурге, например, конкурс на одну вакансию порой достигает 90 человек, отметила заместитель директора Департамента госслужбы, кадров и наград губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Татьяна Данилова. По данным сервиса HeadHunter, в этом году спрос на управленцев в России резко вырос Фото: Анна Майорова © URA.RU Как рассказали в HeadHunter, бизнес при подборе управленцев в первую очередь обращает внимание на лидерские качества, специальные профессиональные знания, а также неконфликтность кандидатов. На государственной и муниципальной службе, по словам Даниловой, решающую роль играют результаты тестирования на знание законодательства, которое в обязательном порядке проходят все кандидаты. И в этом смысле образование по направлению «Государственное и муниципальное управление» очень помогает. «Работать на госслужбе можно с любым образованием, учитывая, что существует специфика по отраслям: есть экономика, есть промышленность, есть социальная сфера. Но образовательная программа „Государственное и муниципальное управление“ дает уникальные навыки с точки зрения администрирования процессов в сфере государственного и муниципального управления, формирования организационной структуры, понимания реализации государственных полномочий», — прокомментировала Данилова.

В июне в России стартует приемная кампания в вузы. Сразу несколько уральских университетов обещают сделать из недавних школьников госслужащих будущего, обладающих не только необходимыми знаниями, но и высоким уровнем эмоционального интеллекта, позволяющем тонко чувствовать боли людей. URA.RU пообщалось с представителями уральских вузов и выяснило, чему сейчас учат будущих чиновников. Университет для будущей элиты с конкурсом 56 человек на место Пожалуй, главный «поставщик» кадров для органов власти — Уральский институт управления РАНХиГС (ее еще называют Президентская академия). Там традиционно один из самых высоких конкурсов на бюджет: в 2021 году он доходил до 56 человек на место. В этом году, как сказали в вузе, бюджетных мест станет на 30% больше за счет запуска пяти новых программ. Новинка вуза — многопрофильный бакалавриат. Это первая такая программа на Урале. Ее суть в том, что абитуриентам не обязательно сразу выбирать конкретную специальность. Они могут сделать это во время обучения — в конце второго курса. Это избавит молодых людей, еще не до конца определившихся с будущей профессией, от роковых ошибок. Система работает так: абитуриент поступает на одно из трех направлений: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент», а через два года, получив фундаментальные знания, выбирает один из пяти образовательных треков: «Экономика умного города», «Развитие экосистем территорий», «Инвестиционное проектирование и маркетинг территорий», «Медиакоммуникации в органах власти и бизнесе», «Молодежная политика». С первого курса студенты будут «жить» проектной работой. Причем обсудить проекты смогут с мэрами своих городов. А они вполне доступны: главы муниципалитетов регулярно приезжают в вуз с открытыми лекциями, мастер-классы дают областные министры, руководители правоохранительных органов и крупных предприятий. «В управленческом смысле наши выпускники сильно выделяются среди молодых специалистов. Мы даем фундаментальную базу для успешной управленческой деятельности, позволяющую будущему управленцу справляться с задачами любого уровня. Факт, что образовательные программы УИУ хорошо продуманы с точки зрения ответа на современные вызовы, с которыми сталкивается управленец в органах власти и бизнесе, подтверждается историями целых управленческих династий. Например, в свое время у нас преподавала мама экс-главы Екатеринбурга, а ныне федерального сенатора Александра Высокинского, поэтому сам Александр Геннадьевич закончил наш вуз. И таких примеров очень много», — рассказал директор УИУ Руслан Долженко. Большое преимущество Уральского института управления — его встроенность в экосистему Президентской академии, что позволяет получать самую свежую и «закрытую» информацию об управленческих трендах и компетенциях будущих чиновников. Новые программы УрФУ, появившиеся совместно с бизнесом Уральский федеральный университет — альма-матер первого президента России Бориса Ельцина. Правда, учился он там не на управленца, а на строителя. Также в УрФУ получили образование экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (историк-архивовед) и бывший мэр города, а ныне вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий (инженер-металлург). Как рассказал URA.RU ответственный секретарь отборочной комиссии ИнЭУ УрФУ Сергей Кульпин, сейчас в вузе представлен большой спектр программ управленческого профиля. В университете готовят не только кадры для госслужбы, но и управленцев для бизнеса. Наибольшей популярностью в последнее время пользуются те, что ориентированы на глобальные рынки и международные компании. «Такими программами у нас являются на уровне бакалавриата „Мировая экономика и международный бизнес“, „Международный и корпоративный менеджмент“, англоязычные программы магистратуры „Международный менеджмент“, „Международная торговля и предпринимательство“, „PR и реклама в международных коммуникациях“. Надеемся, что и в этом году интерес к программам будет высоким. Так как студенты трудоустраиваются еще во время обучения и получив диплом, имеют лучшие предложения о работе», — прокомментировал Кульпин. Что касается магистратуры, то в прошлом году вуз запустил сразу несколько новых программ. Все они, чтобы отвечать актуальным запросам работодателей, разрабатывались совместно с крупными компаниями. Например, программа «HR-стратегия развития организации» была открыта в партнерстве с Группой Синара. В рамках программы вуз готовит управленцев для среднего и крупного бизнеса. Еще одна программа, разработанная совместно с партнерами, — «Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике». Там студенты получают уникальные знания, связанные с развитием территорий в условиях цифровизации. Взаимодействие с компаниями происходит в рамках проектной работы: студенты создают свои проекты на основе кейсов из реальной практики бизнес-партнеров, а после эти проекты получают объективную оценку экспертов. По словам Кульпина, для прохождения практики у вуза заключено более 100 соглашений с коммерческими организациями региона, госорганами и НКО. После завершения обучения большая часть выпускников Института экономики и управления УрФУ работает на крупных и средних промышленных предприятиях (примерно 28%) и в сфере финансов, консалтинга и аудита (примерно 20%). В органы государственной власти уходит примерно 15%, в ИТ-отрасль, строительство и девелопмент — по 10%. Еще 10% создают собственный бизнес. Программы вуза, в котором учились Якушев и Фальков Тюменский государственный университет (ТюмГУ) входит в ТОП-50 лучших вузов России по подготовке управленцев. Там учились экс-министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и другие чиновники высшего уровня. Специалистов для государственных и муниципальных структур, коммерческий организаций и НКО там готовят в рамках направления бакалавриата «Государственное и муниципальное управление». «С 2022 года поступление на бакалавриат и специалитет в нашем вузе будет реализовываться по проекту „2+2“. Его особенность в том, что в первые два года большую часть учебного плана составляют общие для всех направлений подготовки дисциплины, направленные на общее развитие, формирование нужных и актуальных на сегодняшний день личностных и профессиональных компетенций. Последующие два года посвящены профессиональному направлению подготовки, но учеба все равно будет предполагать индивидуальные траектории обучения», — объяснили в пресс-службе вуза. Там добавили, что обучающиеся на управленческой программе проходят практику по специальности, и после завершения обучения примерно половина выпускников также идет работать по направлению подготовки и зачастую строит весьма успешную карьеру. Остальные либо открывают свое дело, либо трудоустраиваются не по специальности. Какие кандидаты нужны власти и бизнесу По данным сервиса HeadHunter, в этом году спрос на управленцев в России резко вырос. Если говорить о бизнесе, то в марте по стране было открыто на 32% больше вакансий в этой категории, чем за тот же период прошлого года в УрФО показатель открытых вакансий увеличился на 16%. При этом число резюме уменьшилось: на 34 и 41% соответственно. Что касается управленцев для органов власти, то проблема дефицита кадров там стоит менее остро. Сложности есть только с подбором кандидатов на вакансии с очень маленькими зарплатами и на вакансии в небольших городах. А в Екатеринбурге, например, конкурс на одну вакансию порой достигает 90 человек, отметила заместитель директора Департамента госслужбы, кадров и наград губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Татьяна Данилова. Как рассказали в HeadHunter, бизнес при подборе управленцев в первую очередь обращает внимание на лидерские качества, специальные профессиональные знания, а также неконфликтность кандидатов. На государственной и муниципальной службе, по словам Даниловой, решающую роль играют результаты тестирования на знание законодательства, которое в обязательном порядке проходят все кандидаты. И в этом смысле образование по направлению «Государственное и муниципальное управление» очень помогает. «Работать на госслужбе можно с любым образованием, учитывая, что существует специфика по отраслям: есть экономика, есть промышленность, есть социальная сфера. Но образовательная программа „Государственное и муниципальное управление“ дает уникальные навыки с точки зрения администрирования процессов в сфере государственного и муниципального управления, формирования организационной структуры, понимания реализации государственных полномочий», — прокомментировала Данилова.