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28 апреля 2017
12:41  28 апреля 2017 0

Ученые придумали, как построить кирпичные дома на Марсе

Инспекция здания Гостиницы Исеть. Екатеринбург, кирпич
Марсианский кирпич должен быть крепче железобетонаФото: Алексей Колчин © URA.RU

Исследователи из США создали технологию производства кирпичей на Марсе. Ученые рассчитывают, что открытие позволит строить на Красной планете надежные кирпичные дома.

Специалисты из Сан-Диего придумали технологию, по которой можно делать кирпичи из марсианской почвы, пишет «Федеральное агентство новостей». Ее нужно собрать в гибкий контейнер, а затем уплотнить за счет высокого давления. Ключевую роль в этом процессе будет играть оксид железа.

Плюсы технологии — использование минимального количества ресурсов и прочность кирпичей, которая выше, чем у железобетона. Минус заключается в том, что метод позволяет создавать только небольшие блоки, однако ученые надеются, что найдут возможность увеличить их размер.

Татьяна Трушина
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