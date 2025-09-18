Трамп раскрыл жесткое условие, при котором он введет санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России при условии, что союзники Соединенных Штатов прекратят закупать российскую нефть. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
«Но я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России», — подчеркнул Трамп во время трансляции в Белом доме. Президент отметил, что односторонние меры оказываются недостаточно действенными, если другие государства продолжают экономическое сотрудничество с Москвой.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял о готовности ввести жесткие санкции против России при условии, что все страны НАТО прекратят закупать российскую нефть. Однако ранее согласовать единую позицию среди союзников не удалось — только Венгрия и Словакия продолжают официально импортировать нефть из России, а обсуждение новых мер ведется на уровне рабочей группы НАТО.
