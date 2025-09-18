Трамп раскрыл жесткое условие, при котором он введет санкции против России

Трамп введет санкции против России, если союзники перестанут покупать ее нефть
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России, но не тогда, когда союзники покупают ее нефть
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России, но не тогда, когда союзники покупают ее нефть

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России при условии, что союзники Соединенных Штатов прекратят закупать российскую нефть. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

«Но я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России», — подчеркнул Трамп во время трансляции в Белом доме. Президент отметил, что односторонние меры оказываются недостаточно действенными, если другие государства продолжают экономическое сотрудничество с Москвой.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о готовности ввести жесткие санкции против России при условии, что все страны НАТО прекратят закупать российскую нефть. Однако ранее согласовать единую позицию среди союзников не удалось — только Венгрия и Словакия продолжают официально импортировать нефть из России, а обсуждение новых мер ведется на уровне рабочей группы НАТО.

