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03 мая 2017
Главные новости Москвы
21:41  03 мая 2017 0

Глава ФБР считает Россию главной угрозой в мире

Отключение подсветки Кремля в рамках акции
В ФБР верят в причастность Кремля к выборам президента СШАФото: Антон Белицкий © URA.RU

Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия является самой большой угрозой для всех наций на Земле с учетом намерений и возможностей россиян.

Об этом глава ФБР заявил на слушаниях в американском Сенате, на которых обсуждалось расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает телеканал «Звезда».

Кроме этого, Джеймс Коми уверен, что Россия продолжает и дальше вмешиваться в американскую политику.

Ранее спецслужбы обвинили Москву в причастности к масштабным хакерским атакам на серверы нескольких крупных политических организаций США в период предвыборной кампании. Однако доказательств этого представлено не было.

Лев Истомин
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