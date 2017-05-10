21:14 10 мая 2017 5

МВД покупает самолет для перевозки VIP-персон Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На сайте госзакупок МВД РФ разместило тендер на приобретение лайнера, в котором должны находиться элитные апартаменты для «главного пассажира», а также два отдельных салона для его гостей. Стоимость лайнера на сайте госзакупок указана в сумме 1,7 миллиарда рублей.

По техзаданию Министерство внутренних дел России собирается приобрести Ту-204-300 не старше 2005 года выпуска. Поставить самолет нужно к декабрю 2018 года в войсковую часть 3553 в Щелково-10 (Московская область).

В салоне лайнера должны быть гардеробные комнаты, спальня с большой кроватью, душевая комната, рабочий кабинет, а также гостиная со столами для переговоров и диванами повышенной комфортности. Воздушное судно необходимо ведомству для перевозки пассажиров по России и зарубежью.

Как пишет агентство ТJ, аукцион продлится до 13 июня. В МВД между тем отказались комментировать необходимость подобной покупки.