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25 мая 2017
19:48  25 мая 2017 0

Евгений Миронов передал Путину не ту версию письма в поддержку худрука «Гоголь-центра»

Пресс-конференция с актерами Театра наций Евгения Миронова. Архив. Екатеринбург, миронов евгений
Евгений Миронов обошел Чулпан ХаматовуФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Актер и руководитель Театра наций Евгений Миронов передал президенту России Владимиру Путину другую версию письма в поддержку худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Как сообщил источник ТАСС, этот вариант существенно отличался от послания, зачитанного актрисой Чулпан Хаматовой деятелям культуры.

Источник издания отметил, что версия письма, переданная президенту, значительно шире. Он уточнил, что послание касается как этических, так и юридических аспектов расследования, которое ведется в отношении сотрудников «Седьмой студии» и режиссера «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Также намного длиннее список подписавшихся под письмом Путину, пишет «Газета.Ru». Свои подписи, как уточняет издание, поставили более 200 деятелей культуры и искусства. Текст послания, переданного главе государства, держится в секрете.

24 мая на церемонии награждения в Кремле Евгений Миронов отказался от речи ради короткой личной беседы с Владимиром Путиным, в ходе которой передал президенту письмо в защиту Серебренникова.

Нина Калинина
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