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01 июня 2017
14:05  01 июня 2017 12

Кудрин заявил, что Путин не готов к реформам, даже несмотря на «потерянное десятилетие»

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, кудрин алексей
Кудрин уверен, что его стратегия развития России не будет принятаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Экс-министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о том, что предложенная им стратегия развития России в 2018—2024 годах вряд ли будет принята.

Кудрин пояснил, что предложенные им меры не соответствуют кремлевской модели централизованного управления экономикой. Такая модель, по его словам, поощряет круг людей, близких к власти, и приводит к появлению все более состоятельных сторонников, которые противятся любым изменениям.

По мнению Кудрина, последние 10 лет — «потерянное десятилетие для России», пишет «Дождь» со ссылкой на Bloomberg. Все это время средний темп роста экономики составлял около 1% в год, тогда как во время двух первых путинских сроков показатель составлял 7%.

Валерия Романова
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