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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
22:43  17 июля 2017 1

Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии «Игры престолов»

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, нож, компьютер, пираты, киберпиратство
Надзорное ведомство обнаружило больше сотни сайтов с нелегальными версиями популярного сериалаФото: depositphotos.com © URA.RU

Роскомнадзор потребовала от владельцев 123 сайтов и провайдеров удалить нелегальные копии популярного сериала «Игра престолов».

Как говорится в сообщении ведомства, к ним из Мосгорсуда поступило 10 определений для обеспечения защиты авторских прав сериала «Игра престолов». Заявление в суд подала компания «А СЕРИАЛ».

Меры уже принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, которые нарушают права создателей популярного сериала. Если требование не будет выполнено, доступ к сайтам будет заблокирован, говорится в официальном заявлении.

Ранее Роскомнадзор заблокировал несколько экстремистских сайтов, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Михалева
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