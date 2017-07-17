Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии «Игры престолов»

22:43 17 июля 2017 1

Надзорное ведомство обнаружило больше сотни сайтов с нелегальными версиями популярного сериала Фото: depositphotos.com © URA.RU

Роскомнадзор потребовала от владельцев 123 сайтов и провайдеров удалить нелегальные копии популярного сериала «Игра престолов».

Как говорится в сообщении ведомства, к ним из Мосгорсуда поступило 10 определений для обеспечения защиты авторских прав сериала «Игра престолов». Заявление в суд подала компания «А СЕРИАЛ».

Меры уже принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, которые нарушают права создателей популярного сериала. Если требование не будет выполнено, доступ к сайтам будет заблокирован, говорится в официальном заявлении.

Ранее Роскомнадзор заблокировал несколько экстремистских сайтов, напоминает «Федеральное агентство новостей».