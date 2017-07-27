08:34 27 июля 2017 0

В Германии считают, что проекты по расширению «Северного потока» пока слишком ненадежны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральное сетевое агентство Германии предложило пока не включать в перспективный план пять проектов, относящихся к «Северному потоку — 2».

По оценке немецкого агентства, проекты по расширению «Северного потока» пока слишком ненадежны. В документ их включат только в том случае, если будут получены разрешения на расширение газопровода, передает телеканал 360.

Слушания по проекту шли в Штутгарте с 17 июля, профильные ведомства рассмотрели все предложения и жалобы. О поддержке «Северного потока — 2» заявили в Финляндии. Там считают, что строительство, которое начнется на территории страны в 2018 году, поспособствует загрузке местной промышленности.