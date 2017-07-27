{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
26 июля 2017
08:34  27 июля 2017 0

Германия отказалась от проектов по расширению «Северного потока»

Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, дубровский борис, северный поток
В Германии считают, что проекты по расширению «Северного потока» пока слишком ненадежныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральное сетевое агентство Германии предложило пока не включать в перспективный план пять проектов, относящихся к «Северному потоку — 2».

По оценке немецкого агентства, проекты по расширению «Северного потока» пока слишком ненадежны. В документ их включат только в том случае, если будут получены разрешения на расширение газопровода, передает телеканал 360.

Слушания по проекту шли в Штутгарте с 17 июля, профильные ведомства рассмотрели все предложения и жалобы. О поддержке «Северного потока — 2» заявили в Финляндии. Там считают, что строительство, которое начнется на территории страны в 2018 году, поспособствует загрузке местной промышленности.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров