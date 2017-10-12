{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин отправил в отставку губернатора Псковской области
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
15:58  12 октября 2017 0

Министры из 70 стран собрались в Москве перед открытием всемирного фестиваля

Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, чиновники, ноги под столом, министры, ноги
В фестивале примут участие 20 тысяч делегатов со всего мираФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Москве встретились министры молодежной политики из 70 стран. Эта встреча приурочена к открывающемуся 14 октября в России XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, говорится на официальном сайте фестиваля.

Цель встречи чиновников — координация совместных действий молодежных ведомств по преодолению современных вызовов, стоящих перед молодежью. В числе ключевых проблем, по его словам, значатся обеспечение равного доступа молодежи к рабочим местам, повышение качества образования, обеспечение международной безопасности и борьба с изменениями климата. Как ранее сообщало «URA.RU», одним из итогов встречи станет создание Виртуального секретариата министров по молодежной политике в Facebook.

На открытии встречи перед участниками выступил посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке. В рамках мероприятия пройдут три дискуссии по темам: «Образование и наука», «Экология и медицина» и «Международная безопасность». 13 октября участники встречи поедут в «Сколково», где они познакомятся с разработками исследователей центра, а также проектами студентов Сколковского института науки и технологий. 14 октября министры примут участие в параде-карнавале XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Москве накануне открытия ВФМС в Сочи.

«Молодежь — будущее страны и мира, и в нашей стране ей уделяется повышенное внимание, в том числе и президентом России, который участвует в различных форумах и площадках, — сказал после открытия встречи вице-премьер РФ Виталий Мутко. — Мы изменили законодательство: сегодня в 18 лет каждый может быть не только избирателем, но и может избираться в руководящие органы. Создаются различные платформы, конкурсы для молодежи. Например, самому молодому губернатору — Калининградской области — 30 лет. Большая поддержка оказывается волонтерству, студенческим объединениям, поисковым отрядам, молодым семьям».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров