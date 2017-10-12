Министры из 70 стран собрались в Москве перед открытием всемирного фестиваля

В Москве встретились министры молодежной политики из 70 стран. Эта встреча приурочена к открывающемуся 14 октября в России XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, говорится на официальном сайте фестиваля.
Цель встречи чиновников — координация совместных действий молодежных ведомств по преодолению современных вызовов, стоящих перед молодежью. В числе ключевых проблем, по его словам, значатся обеспечение равного доступа молодежи к рабочим местам, повышение качества образования, обеспечение международной безопасности и борьба с изменениями климата. Как ранее сообщало «URA.RU», одним из итогов встречи станет создание Виртуального секретариата министров по молодежной политике в Facebook.
На открытии встречи перед участниками выступил посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке. В рамках мероприятия пройдут три дискуссии по темам: «Образование и наука», «Экология и медицина» и «Международная безопасность». 13 октября участники встречи поедут в «Сколково», где они познакомятся с разработками исследователей центра, а также проектами студентов Сколковского института науки и технологий. 14 октября министры примут участие в параде-карнавале XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Москве накануне открытия ВФМС в Сочи.
«Молодежь — будущее страны и мира, и в нашей стране ей уделяется повышенное внимание, в том числе и президентом России, который участвует в различных форумах и площадках, — сказал после открытия встречи вице-премьер РФ Виталий Мутко. — Мы изменили законодательство: сегодня в 18 лет каждый может быть не только избирателем, но и может избираться в руководящие органы. Создаются различные платформы, конкурсы для молодежи. Например, самому молодому губернатору — Калининградской области — 30 лет. Большая поддержка оказывается волонтерству, студенческим объединениям, поисковым отрядам, молодым семьям».