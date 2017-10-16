Уроженка Великобритании Салли Джонс, примкнувшая в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, учила своего сына отрезать головы.
Женщину тренировала своего 12-летнего сына Джо Джорджа Диксона, получившего в ИГ имя Хамза Хуссейн, на козах, передает Life.ru. К слову, к насилию подростка приучала не только мать. Другие боевики тренировали его обращаться со стрелковым оружием и ручными гранатами.
Британка в ИГИЛ получила прозвище «Белая вдова», после того, как ее мужа убили при авиаударе. Сама Салли Джонс была уничтожена ударом американского дрона. Ее сын погиб вместе с ней, писало «Федеральное агентство новостей».