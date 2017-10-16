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16 октября 2017
12:11  16 октября 2017 0

Террористка ИГИЛ по прозвищу «Белая вдова» учила 12-летнего сына отрезать головы

Ресторан Donna Olivia. Екатеринбург, коза, домашнее животное, козел
Женщина тренировала сына на козахФото: Дарья Попова © URA.RU

Уроженка Великобритании Салли Джонс, примкнувшая в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, учила своего сына отрезать головы.

Женщину тренировала своего 12-летнего сына Джо Джорджа Диксона, получившего в ИГ имя Хамза Хуссейн, на козах, передает Life.ru. К слову, к насилию подростка приучала не только мать. Другие боевики тренировали его обращаться со стрелковым оружием и ручными гранатами.

Британка в ИГИЛ получила прозвище «Белая вдова», после того, как ее мужа убили при авиаударе. Сама Салли Джонс была уничтожена ударом американского дрона. Ее сын погиб вместе с ней, писало «Федеральное агентство новостей».

Валерия Романова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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