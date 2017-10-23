Президент и секретари, заметив лабрадора, сильно рассмеялись
Тележурналисты сняли на видео, как черный лабрадор президента Франции Эммануэля Макрона справил нужду прямо в момент встречи французского лидера с государственными секретарями. В разгар беседы политиков в Елисейском дворце Немо подошел к камину и помочился на него.
Президент и секретари, заметив лабрадора, сильно рассмеялись. Госсекретарь Жюьен Денорманди спросил, часто ли Немо так делает. Макрон ответил, что для его питомца это необычное поведение, сообщает «Дождь». Видеозапись со смешным моментом опубликовал французский телеканал LCI.
Макрон и его жена взяли Немо из приюта. По происхождению питомец — смесь лабрадора и гриффона. Собаку назвали в честь героя романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой».