Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отверг выдвинутые Украиной требования по транзиту российского газа.
В беседе с RT депутат отметил, что у Киева в настоящее время «ситуация безвыходная». По словам Ананских, Москве невыгодно переносить место приемки голубого топлива с запада Украины на восток. Парламентарий также уверен, что украинская сторона стремится лишь облегчить для себя условия получения газа.
При этом зампред комитета по энергетике отметил, что Киев вновь придет к покупке газа в России, пишет Nation News. Ананских напомнил, что российский газ дешевле аналогов и всегда есть в наличии.
Как ранее сообщало «URA.RU», украинский вице-премьер Владимир Кистион назвал условие, при котором Киев сможет вернуться к покупке голубого топлива в России.