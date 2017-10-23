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23 октября 2017
Главные новости Москвы
21:08  23 октября 2017 2

Госдума забраковала условия Киева по транзиту газа

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Москва не намерена менять точку приемки газаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отверг выдвинутые Украиной требования по транзиту российского газа.

В беседе с RT депутат отметил, что у Киева в настоящее время «ситуация безвыходная». По словам Ананских, Москве невыгодно переносить место приемки голубого топлива с запада Украины на восток. Парламентарий также уверен, что украинская сторона стремится лишь облегчить для себя условия получения газа.

При этом зампред комитета по энергетике отметил, что Киев вновь придет к покупке газа в России, пишет Nation News. Ананских напомнил, что российский газ дешевле аналогов и всегда есть в наличии.

Как ранее сообщало «URA.RU», украинский вице-премьер Владимир Кистион назвал условие, при котором Киев сможет вернуться к покупке голубого топлива в России.

Олег Теплоухов
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