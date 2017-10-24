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24 октября 2017
Главные новости Москвы
22:59  24 октября 2017 0

Дуэт «Потап и Настя» заявил об уходе со сцены. ВИДЕО

Музыканты прекращают совместную работу на неопределенный срокФОТО: Wikimedia Commons

Участники дуэта «Потап и Настя» заявили, что уходят со сцены. Они записали соответствующее видеообращение к поклонникам на YouTube.

В ролике исполнители рассказали, что прекращают совместную работу на неопределенный срок-«Поставили дуэт на паузу» — подписали певцы.

Они намекнули, что в качестве прощального подарка подготовили для своих поклонников «кое-что интересное», не уточнив, что именно, передает RT.

Музыкальный дуэт существует с 2006 года, напоминает Nation News. За все время творческой деятельности исполнители записали 5 альбомов и сняли 29 клипов.

Ксения Томашова
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