22:59 24 октября 2017 0

Музыканты прекращают совместную работу на неопределенный срок ФОТО: Wikimedia Commons

Участники дуэта «Потап и Настя» заявили, что уходят со сцены. Они записали соответствующее видеообращение к поклонникам на YouTube.

В ролике исполнители рассказали, что прекращают совместную работу на неопределенный срок-«Поставили дуэт на паузу» — подписали певцы.

Они намекнули, что в качестве прощального подарка подготовили для своих поклонников «кое-что интересное», не уточнив, что именно, передает RT.

Музыкальный дуэт существует с 2006 года, напоминает Nation News. За все время творческой деятельности исполнители записали 5 альбомов и сняли 29 клипов.