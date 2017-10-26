Пентагон отреагировал на поставки российского оружия Филиппинам

Американские военные не видят повода для беспокойства
Пентагон не беспокоится по поводу поставок российского оружия на Филиппины. Об этом заявил глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис.
«Я не придаю этому очень большого значения. Это суверенное решение Филиппин», — подчеркнул Мэттис, слова которого приводит RT.
Руководитель Пентагона знает о поставках некоторого количества грузовиков для помощи Филиппинам в борьбе с террористами. Речь также идет о стрелковом оружии и боеприпасах к нему, пишет «Федеральное агентство новостей». В церемонии передачи приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает агентство Nation News.