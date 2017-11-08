Польский дипломат обвинил Украину в оккупации Крыма и Донбасса

Скандал разгорелся на высшем уровне в отношениях Польши и Украины. Вице-консул генконсульства Польши в украинском городе Луцке заявил, что Львов — это польский город, украинского государства никогда не было, а российские Крым и Донбасс в свое время украинцы захватили и оккупировали.
Польский вице-консул Марек Запур принимал участие в круглом столе, который проходил в Ровно на тему «Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период». Украинские участники на встрече обвинили Польшу в том, что во время советско-польской войны она захватила часть украинских территорий.
«В ответ вице-консул встал и заявил, что украинского государства в то время не существовало, Львов — это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путём оккупировала Крым и Донбасс», — цитирует директора краеведческого музея Игоря Марчука RT.
Осложнения между странами привели к тому, что президент Польши Анджей Дуда попросил украинского главу Петра Порошенко не назначать на важные должности украинских националистов.