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08 ноября 2017
14:23  08 ноября 2017 0

Польский дипломат обвинил Украину в оккупации Крыма и Донбасса

Дипломат обвинил Украину в захвате территорийФото: konkurent.in.ua

Скандал разгорелся на высшем уровне в отношениях Польши и Украины. Вице-консул генконсульства Польши в украинском городе Луцке заявил, что Львов — это польский город, украинского государства никогда не было, а российские Крым и Донбасс в свое время украинцы захватили и оккупировали.

Польский вице-консул Марек Запур принимал участие в круглом столе, который проходил в Ровно на тему «Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период». Украинские участники на встрече обвинили Польшу в том, что во время советско-польской войны она захватила часть украинских территорий.

«В ответ вице-консул встал и заявил, что украинского государства в то время не существовало, Львов — это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путём оккупировала Крым и Донбасс», — цитирует директора краеведческого музея Игоря Марчука RT.

Осложнения между странами привели к тому, что президент Польши Анджей Дуда попросил украинского главу Петра Порошенко не назначать на важные должности украинских националистов.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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