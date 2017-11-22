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22 ноября 2017
21 ноября 2017
01:51  22 ноября 2017 0

США расширили санкции в отношении КНДР

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, северная корея, пхеньян, кндр, парк славы
Главным аргументом США является ядерная программа КНДР и ее агрессивная внешняя политикаФото: depositphotos.com © URA.RU

Правительство США приняло решение о расширении санкций в отношении Северной Кореи. Как сообщает американское Министерство финансов, в списке — 13 компаний и одно физическое лицо.

По данным ведомства, речь идет об одном 41-летнем гражданине КНДР, четырех организациях, зарегистрированных в Китае и еще девяти — в Северной Корее. Кроме того, в санкционном списке оказались 20 морских судов, которые ходят под северокорейским флагом, пишет «Экономика сегодня».

В черный список, опубликованный на сайте Минфина США, также внесены Морская администрация КНДР и министерство наземного и морского транспорта КНДР, передает «Национальная служба новостей».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Минфин намерен ввести в отношении Северной Кореи новые санкции, а также рассказал о решении вернуть Северную Корею в список стран — спонсоров терроризма, сообщает RT.

Евгений Александров
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