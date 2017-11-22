01:51 22 ноября 2017 0

Главным аргументом США является ядерная программа КНДР и ее агрессивная внешняя политика Фото: depositphotos.com © URA.RU

Правительство США приняло решение о расширении санкций в отношении Северной Кореи. Как сообщает американское Министерство финансов, в списке — 13 компаний и одно физическое лицо.

По данным ведомства, речь идет об одном 41-летнем гражданине КНДР, четырех организациях, зарегистрированных в Китае и еще девяти — в Северной Корее. Кроме того, в санкционном списке оказались 20 морских судов, которые ходят под северокорейским флагом, пишет «Экономика сегодня».

В черный список, опубликованный на сайте Минфина США, также внесены Морская администрация КНДР и министерство наземного и морского транспорта КНДР, передает «Национальная служба новостей».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Минфин намерен ввести в отношении Северной Кореи новые санкции, а также рассказал о решении вернуть Северную Корею в список стран — спонсоров терроризма, сообщает RT.