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04 декабря 2017
21:17  04 декабря 2017 0

Вице-мисс мира — 2015, екатеринбурженка София Никитчук, снялась в клипе Ираклия. ВИДЕО

Мисс Екатеринбург 2015, корона, никитчук софия
В 2014 году Никитчук стала главной красавицей Екатеринбурга, а позже — Мисс РоссияФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сети опубликовали клип выпускника «Фабрики звёзд» и российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалавы, в котором снялась Вице-мисс Мира — 2015, Мисс Россия — 2015 и Мисс Екатеринбург — 2014 София Никитчук. Ей пришлось летать на место съемок, в Грузию, несколько раз.

Съёмки клипа на песню «Снег» проходили в начале года — в феврале. Второй раз лететь в Грузию Никитчук пришлось в марте этого года. В итоге получилась романтическая история двух влюбленных. «Мы в клипе только вдвоём. По сюжету мы с ним теряем друг друга и расходимся», — цитирует E1.ru модель и уральскую красавицу. На кадрах видно, что сначала главные герои действительно гуляют по заснеженным горам в одиночестве, но затем находят друг друга, обнимаются и обретают счастье.

Ранее Никитчук устроила горячую фотосессию в красивых платьях на фоне гастарбайтеров и беспризорников. Таким образом они с фотографом сыграли на контрасте. Снимки Вице-мисс Мира выложила у себя в Instagram.

Ксения Томашова
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