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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:37  16 декабря 2017 0

Потенциальные лидеры страны вступили в борьбу за выход в финал всероссийского конкурса

Полуфинал проекта
Стартовали полуфиналы конкурса «Лидеры России»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Церемония открытия федеральных полуфиналов Всероссийского конкурса «Лидеры России» пройдет 16 декабря сразу в двух городах Приволжья — в Самаре и в Нижнем Новгороде. На каждой площадке ожидается по 150 участников.

Претенденты на выход в финал конкурса, которые соберутся Самаре и Нижнем Новгороде, показали лучшие результаты на конкурсных этапах в своих городах. Мероприятие рассчитано на два дня, с 16 по 18 декабря; полуфиналистов ожидают мастер-классы от представителей российской науки и экономике.

Так, в Нижнем Новгороде на площадке Marins Park Отеля на церемонии открытия выступят полномочный представитель Президента Россиийской Федерации в ПФО Михаил Бабич, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, проректор РАНХиГС и руководитель конкурса Алексеий Комиссаров, ректор РГСУ Наталья Починок, главный редактор ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин и заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Мастер-класс проведет наставник конкурса — декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Запланировано также выступление научного руководителя Московскои? школы управления «СКОЛКОВО» Андрея Волкова.

В Самаре среди почетных гостей будет врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Мастер-класс проведут председатель ПООО «Деловая Россия» Алексей Репик и президент РСПП Александр Шохин. Вечером участников форума ждет выступление олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова.

Ранее «URA.RU» подробно писало о том, как проходил полуфинал конкурса «Лидеры России» в Екатеринбурге.

Наталья Володина
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