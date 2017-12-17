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17 декабря 2017
16 декабря 2017
08:48  17 декабря 2017 0

Саакашвили пожаловался на «безвкусную русскую музыку» в киевском СИЗО

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Бывшему губернатору Одесской области грозит до 10 лет заключенияФото: depositphotos.com © URA.RU

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины, пожаловался на «безвкусную русскую музыку», которую он вынужден был слушать во время пребывания в следственном изоляторе Киева. Эту музыку работники СИЗО включали намеренно, чтобы он не мог слышать слова поддержки от своих сторонников, митинговавших возле здания изолятора, заявил политик в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».

Михаила Саакашвили пробовали задержать в Киеве 5 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело о содействии членам преступных группировок и сокрытии их преступной деятельности. Сторонникам Саакашвили удалось отбить политика у полиции. Вечером 8 декабря попытка силовиков увенчалась успехом: Саакашвили был задержан в палаточном городке и доставлен в изолятор Службы безопасности Украины, напоминает РЕН-ТВ.

Задержание не обошлось без казусов. Политику удалось выбраться на крышу дома, откуда он, по его словам, смог дозвониться до сторонников, поскольку сотовую связь в квартире «заглушили». Когда на него все же надели наручники, Саакашвили попросился в душ. Но там ему отсидеться не удалось, так что политик отправился в СИЗО.

Саакашвили отметил, что в изоляторе к нему относились «крайне доброжелательно» « из-за солидарности». А в камере №13, куда его поместили, даже был душ.

В понедельник, 11 декабря, Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура намерена обжаловать решение суда. Бывшему главе Грузии по вменяемой статье угрожает до десяти лет тюрьмы, передает РИА «Новости».

Ранее Саакашвили заявил, что украинские и российские власти объединились против него. «Я уверен, что дело против меня и мой арест — это совместная операция ФСБ и СБУ», — приводит слова политика «Русская планета».

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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