Кремль назвал «неправильной» резолюцию ООН по Крыму

Кремль не согласен с формулировками резолюции по Крыму, которые приняла Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем неправильными эти формулировки и не согласны с ними», — приводит RT его комментарий к документу. Международная организация приняла документ 19 декабря. Он был составлен на Украине и якобы описывает ситуацию с правами человека на полуострове Крым.
Как сообщало «URA.RU», в резолюции Россия называется «оккупирующей державой», которая незаконно установила свою юрисдикцию в Крыму. Принятие документа подержало 70 государств, в том числе США и страны ЕС. Против высказались 26 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Индия, Китай, Куба и Венесуэла.