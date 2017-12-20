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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:21  20 декабря 2017 1

Кремль назвал «неправильной» резолюцию ООН по Крыму

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Россия не считает себя оккупантомФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Кремль не согласен с формулировками резолюции по Крыму, которые приняла Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем неправильными эти формулировки и не согласны с ними», — приводит RT его комментарий к документу. Международная организация приняла документ 19 декабря. Он был составлен на Украине и якобы описывает ситуацию с правами человека на полуострове Крым.

Как сообщало «URA.RU», в резолюции Россия называется «оккупирующей державой», которая незаконно установила свою юрисдикцию в Крыму. Принятие документа подержало 70 государств, в том числе США и страны ЕС. Против высказались 26 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Индия, Китай, Куба и Венесуэла.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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