Основатель легендарной группы «Ласковый май» заступился за ее солиста Юрия Шатунова, дав жесткий ответ на критику телеведущей Ольге Бузовой. Ранее экс-звезда «Дома-2», а ныне певица и теледива заявила, что Шатунов выступает под свою фонограмму 30-летней давности.
Разин разместил в своем аккаунте в Instagram пост, где назвал Бузову «псевдопевицей». Он добавил, что у нее «вместо мозгов нитка», а Шатунов прилетел в Москву, чтобы исполнить новую песню, которую еще никто не слышал.
Пользователи Сети в основном поддержали Разина, раскритиковав вокальные данные самой обвинительницы. «Кто бы говорил про фанеру, но не Бузова»; «Как можно не отличить записи разных времен. У Шатунова много новых песен, и голос по прежнему красивый и звонкий. У Бузовой явные проблемы со слухом»; «Хоть кто-то поставил эту певичку на место!» — прокомментировали пост создателя группы его подписчики.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Бузова эмоционально отреагировала на помолвку своего бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова с его новой избранницей. Спустя несколько часов после размещения Анастасией Костенко записи о предложении, певица опубликовала лиричное стихотворение в своем аккаунте.