Названы ставки по ипотеке в 2018 году

Ставки по ипотеке в 2018 году продолжат снижаться. Согласно прогнозу Центробанка, средняя ставка по жилищным кредитам уменьшится на 2% относительно текущих показателей.
Предполагается, что она составит 8% годовых, передает «Российская газета». Банк прогнозирует, что ключевая ставка в следующем году опустится до уровня 6,8-7%, что на 2,5-3% выше расчетного уровня инфляции. Кроме того, снижение ждет и ставки по автокредитам. В 2018 году можно предположить их уменьшение до 10% годовых, уточняет издание.
Населению рекомендуют рассчитывать траты так, чтобы все платежи по кредитам и займам не были выше 40% доходов. Также нельзя допускать просрочки по платежам, которая ведет к резкому росту долга из-за пеней и штрафов. Помимо этого изначально обязательно нужно уточнить, какие дополнительные комиссии будет взимать кредитор.
Как писало «URA.RU» ранее, уальцы стали активно брать ипотеку — в 2017 году объем кредитов на приобретение жилья вырос на треть.