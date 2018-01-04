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04 января 2018
15:20  04 января 2018 0

Названы ставки по ипотеке в 2018 году

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, пикет, протест, митинг, делегаты съезда, единая россия, едро, съезд, берегись ипотеки, символика ер
Ставки продолжат снижаться, считают в ЦБФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ставки по ипотеке в 2018 году продолжат снижаться. Согласно прогнозу Центробанка, средняя ставка по жилищным кредитам уменьшится на 2% относительно текущих показателей.

Предполагается, что она составит 8% годовых, передает «Российская газета». Банк прогнозирует, что ключевая ставка в следующем году опустится до уровня 6,8-7%, что на 2,5-3% выше расчетного уровня инфляции. Кроме того, снижение ждет и ставки по автокредитам. В 2018 году можно предположить их уменьшение до 10% годовых, уточняет издание.

Населению рекомендуют рассчитывать траты так, чтобы все платежи по кредитам и займам не были выше 40% доходов. Также нельзя допускать просрочки по платежам, которая ведет к резкому росту долга из-за пеней и штрафов. Помимо этого изначально обязательно нужно уточнить, какие дополнительные комиссии будет взимать кредитор.

Как писало «URA.RU» ранее, уальцы стали активно брать ипотеку — в 2017 году объем кредитов на приобретение жилья вырос на треть.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
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