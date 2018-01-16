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16 января 2018
Главные новости Москвы
17:09  16 января 2018 0

Баста и Михалков попали в список «угрожающих нацбезопасности Украины»

Михалков и Ельцин Центр, михалков никита
Всего в черный список министерства культуры Украины входит более 140 артистов из РоссииФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Певец Митя Фомин, рэпер Баста, ведущий «Первого канала» Дмитрий Шепелев и режиссер Никита Михалков попали в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте министерства культуры Украины.

По отношению к ним применят санкции в виде временного запрета на въезд в страну. Как уточняет «Национальная служба новостей», с соответствующей инициативой в министерство обратилась Служба безопасности Украины. Ранее в данный список был включен известный по скетч-шоу «Семь кадров» актер Федор Добронравов.

Всего в черный список министерства культуры входит более 140 артистов из России. Среди них режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, исполнители Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, певцы Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, сообщает «Коммерсант».

Иван Антонов
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