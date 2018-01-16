Певец Митя Фомин, рэпер Баста, ведущий «Первого канала» Дмитрий Шепелев и режиссер Никита Михалков попали в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте министерства культуры Украины.
По отношению к ним применят санкции в виде временного запрета на въезд в страну. Как уточняет «Национальная служба новостей», с соответствующей инициативой в министерство обратилась Служба безопасности Украины. Ранее в данный список был включен известный по скетч-шоу «Семь кадров» актер Федор Добронравов.
Всего в черный список министерства культуры входит более 140 артистов из России. Среди них режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, исполнители Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, певцы Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, сообщает «Коммерсант».