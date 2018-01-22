{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 69,27
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
22 января 2018
18:13  22 января 2018 7

«Вовка, те не стыдно?» Гордон припомнила Соловьеву его высказывания по Крыму. ВИДЕО

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Ведущего пристыдили за прошлые высказыванияФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента РФ, пристыдила телеведущего Владимира Соловьева за его позицию по Крыму. Гордон напомнила, что ранее Соловьев отрицательно относился к возвращению полуострова в состав России.

Пост в Instagram журналистка озаглавила «Вовка, те не стыдно?». Гордон опубликовала видеонарезку высказываний Соловьева по Крыму за последние несколько лет. Так, в 2013 году на вопрос, обсуждается ли вы возможность возврата Крыма России, Соловьев ответил: «Да не дай бог. А как вы это себе представляете? На это нет юридических оснований». «А зачем вам Крым?» — поинтересовался журналист.

Новость по теме
Гордон обвинила Собчак в краже идеи предвыборной программы

В следующем, 2014 году Соловьев был уже абсолютно противоположного мнения. О присоединении Крыма к России он с гордостью заявил: «Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала».

Большинство пользователей разделили негодование Гордон по отношению к Соловьеву. «Быстро переобувается… Хамелеон… Абсолютно конъюнктурный медиадеятель. Таким стыдно не бывает», — отметили подписчики Гордон.

Впрочем, у телеведущего нашлись и защитники: «К. Гордон не хватает пиара, поэтому она решила пристыдить „Вовку“ за то, что ему, как и большинству россиян, в голову не могло прийти, что в начале 2014 г. на Украине произойдет госуд. переворот и начнется война в Донбассе».

Ранее «URA.RU» писало, что Екатерина Гордон обвинила Ксению Собчак в краже идеи предвыборной программы и посоветовала ей не заниматься политическим плагиатом, «не списывать из чужих тетрадок».

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров