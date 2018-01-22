18:13 22 января 2018 7

Ведущего пристыдили за прошлые высказывания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента РФ, пристыдила телеведущего Владимира Соловьева за его позицию по Крыму. Гордон напомнила, что ранее Соловьев отрицательно относился к возвращению полуострова в состав России.

Пост в Instagram журналистка озаглавила «Вовка, те не стыдно?». Гордон опубликовала видеонарезку высказываний Соловьева по Крыму за последние несколько лет. Так, в 2013 году на вопрос, обсуждается ли вы возможность возврата Крыма России, Соловьев ответил: «Да не дай бог. А как вы это себе представляете? На это нет юридических оснований». «А зачем вам Крым?» — поинтересовался журналист.

В следующем, 2014 году Соловьев был уже абсолютно противоположного мнения. О присоединении Крыма к России он с гордостью заявил: «Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала».

Большинство пользователей разделили негодование Гордон по отношению к Соловьеву. «Быстро переобувается… Хамелеон… Абсолютно конъюнктурный медиадеятель. Таким стыдно не бывает», — отметили подписчики Гордон.

Впрочем, у телеведущего нашлись и защитники: «К. Гордон не хватает пиара, поэтому она решила пристыдить „Вовку“ за то, что ему, как и большинству россиян, в голову не могло прийти, что в начале 2014 г. на Украине произойдет госуд. переворот и начнется война в Донбассе».

Ранее «URA.RU» писало, что Екатерина Гордон обвинила Ксению Собчак в краже идеи предвыборной программы и посоветовала ей не заниматься политическим плагиатом, «не списывать из чужих тетрадок».