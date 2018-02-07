Кремлевские лидеры открыли конкурс, за победителей которого будут драться губернаторы

В Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 7 февраля стартовал финал всероссийского конкурса «Лидеры России», в котром принимают участие 300 претендентов на победу из всех регионов страны. На открытии первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов отметил, что «русский народ более талантливый, чем американцы».
В течение пяти дней с участниками будут работать ведущие государственные управленцы. В частности, мастер-классы проведут мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также ряд других федеральных чиновников и губернаторов.
Открывая мероприятие, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что «никогда не выступал в зале, в котором находится 300 миллионеров». Он напомнил, что по итогам финала будет определено 100 человек, которые получат гранты по 1 миллиону рублей на повышение квалификации и обучение. При этом ряд финалистов уже готов объединиться, чтобы провести конкурс между российскими вузами за право организовать им курс обучения по индивидуальной программе.
Кириенко подчеркнул, что главным стимулом для финалистов станут не деньги, а возможность поработать с лучшими управленцами России. Первый зам администрации президента отметил, что наставники будут присматриваться ко всем конкурсантам. Каждый из них выберет по 2-3 человека, с которыми в течение последующего года будет делиться своим опытом и умениями.
«У наставников есть возможность посмотреть на вас — у вас есть возможность увидеть наставников. После окончания конкурса начнется конкурс за вас. Количество предложений, которые есть для вас, превышает численность финалистов. Вы победили страхи и сомнения. Вы попали в кадровый лифт, который создан решением президента РФ. Это только первая остановка этого лифта. Все самое интересное ждет впереди», — сказал Кириенко.
Шувалов, в свою очередь, назвал претензии к представителям действующей элиты, что они «засиделись во власти и не дают молодежи подниматься наверх», необоснованными. Он пообещал конкурсантам «приумножение возможностей и знакомство с большим числом интересных людей». Он пояснил, что будет серьезно «поглядывать», кто из участников конкурса проявляет себя наиболее ярко, кто высказывает идеи. «Я уже кое с кем повидался», — отметил он. Шувалов выразил уверенность, что среди присутствующих «появятся новые Илоны Маски», так как русские талантливее американцев.