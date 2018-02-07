Кремлевские лидеры открыли конкурс, за победителей которого будут драться губернаторы

15:37 07 февраля 2018 5

Шувалов уверен, что среди участников «появятся новые Илоны Маски» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 7 февраля стартовал финал всероссийского конкурса «Лидеры России», в котром принимают участие 300 претендентов на победу из всех регионов страны. На открытии первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов отметил, что «русский народ более талантливый, чем американцы».

В течение пяти дней с участниками будут работать ведущие государственные управленцы. В частности, мастер-классы проведут мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также ряд других федеральных чиновников и губернаторов.

Открывая мероприятие, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что «никогда не выступал в зале, в котором находится 300 миллионеров». Он напомнил, что по итогам финала будет определено 100 человек, которые получат гранты по 1 миллиону рублей на повышение квалификации и обучение. При этом ряд финалистов уже готов объединиться, чтобы провести конкурс между российскими вузами за право организовать им курс обучения по индивидуальной программе.

Сергей Кириенко впервые выступает перед такой аудиторией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кириенко подчеркнул, что главным стимулом для финалистов станут не деньги, а возможность поработать с лучшими управленцами России. Первый зам администрации президента отметил, что наставники будут присматриваться ко всем конкурсантам. Каждый из них выберет по 2-3 человека, с которыми в течение последующего года будет делиться своим опытом и умениями.

«У наставников есть возможность посмотреть на вас — у вас есть возможность увидеть наставников. После окончания конкурса начнется конкурс за вас. Количество предложений, которые есть для вас, превышает численность финалистов. Вы победили страхи и сомнения. Вы попали в кадровый лифт, который создан решением президента РФ. Это только первая остановка этого лифта. Все самое интересное ждет впереди», — сказал Кириенко.

Шувалов, в свою очередь, назвал претензии к представителям действующей элиты, что они «засиделись во власти и не дают молодежи подниматься наверх», необоснованными. Он пообещал конкурсантам «приумножение возможностей и знакомство с большим числом интересных людей». Он пояснил, что будет серьезно «поглядывать», кто из участников конкурса проявляет себя наиболее ярко, кто высказывает идеи. «Я уже кое с кем повидался», — отметил он. Шувалов выразил уверенность, что среди присутствующих «появятся новые Илоны Маски», так как русские талантливее американцев.