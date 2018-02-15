Минфин США заявил о подготовке новых антироссийских санкций

02:25 15 февраля 2018 0

Глава США Дональд Трамп полностью поддерживает идею введения новых санкций против РФ Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Минфин США активно занимается разработкой новых санкций против России и планирует провести закрытый брифинг с банкирами. Заявление было сделано во время слушаний в сенате США по бюджету в среду, 14 февраля.

«Я сегодня встретился со своей спецгруппой, работниками спецслужб. Они активно работают. Санкции против России будут обсуждаться в рамках брифингов, — цитирует телеканал 360 главу ведомства Стивена Мнучина. Я с нетерпением жду встречи с банкирами, чтобы предоставить им секретную информацию»

Министр также добавил, что его подчиненные с удовольствием будут сотрудничать с конгрессом по этому вопросу. Как передает Life, президент США Дональд Трамп полностью поддерживает идею новых санкций против России.

Напомним, 30 января Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который попали 210 российских лиц. Из них 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний РФ, а также 96 олигархов.