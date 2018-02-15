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15 февраля 2018
14 февраля 2018
02:25  15 февраля 2018 0

Минфин США заявил о подготовке новых антироссийских санкций

Дональд Трамп, трамп дональд
Глава США Дональд Трамп полностью поддерживает идею введения новых санкций против РФФото: wikimedia.org/Gage Skidmore
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Минфин США активно занимается разработкой новых санкций против России и планирует провести закрытый брифинг с банкирами. Заявление было сделано во время слушаний в сенате США по бюджету в среду, 14 февраля.

«Я сегодня встретился со своей спецгруппой, работниками спецслужб. Они активно работают. Санкции против России будут обсуждаться в рамках брифингов, — цитирует телеканал 360 главу ведомства Стивена Мнучина. Я с нетерпением жду встречи с банкирами, чтобы предоставить им секретную информацию»

Министр также добавил, что его подчиненные с удовольствием будут сотрудничать с конгрессом по этому вопросу. Как передает Life, президент США Дональд Трамп полностью поддерживает идею новых санкций против России.

Напомним, 30 января Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который попали 210 российских лиц. Из них 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний РФ, а также 96 олигархов.

Александр Черноскутов
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