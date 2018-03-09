После отравления экс-полковника ГРУ в Британии за медпомощью обратились десятки человек

00:55 09 марта 2018 0

Помощь врачей после отравления россиянина понадобилась еще 19 людям (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери к врачам за медпомощью обратились еще 19 человек. Общее количество пострадавших, таким образом, достигло 21 человека. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главы полиции Уилтшира Кир Притчард.

Некоторые из обратившихся были доставлены в больницу. Там, как пишет RT, им сделали анализ крови и проконсультировали. Под постоянным присмотром врачей сейчас находятся три человека. Полицейский не назвал имен, но известно, что один из них — его коллега Ник Бейли.

Глава МИД Британии Борис Джонсон при этом ранее заявил, что сам Скрипаль и его дочь находятся в тяжелом состоянии. В среду, 7 марта, глава антитеррористического отдела Скотленд-Ярда Марк Роули заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Силовики квалифицируют произошедшее как попытку убийства.

Напомним, Скрипаль и его дочь, проживавшие в Лондоне, были найдены без сознания в лондонском районе Солсберри 5 марта. Незадолго до случившегося экс-разведчик обращался в полицию из-за опасения за свою жизнь.