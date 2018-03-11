Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко

Больше всего актриса боялась старости
Актер Александр Ширвиндт в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале озвучил свою версию смерти коллеги по сцене Людмилы Гурченко. По его словам, звучавшие ранее диагнозы — это все «ерунда».
Как заявил Ширвиндт, актриса просто не хотела стареть, возрастные изменения стали для нее тяжелым бременем. «Всегда талия 17 сантиметров, ну, максимум 26! Необыкновенная была. И вдруг ей показалось, что она стала стареть», — пояснил артист, отметив, что именно после этого она и «померла», пишут Dni.ru.
Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. Врачи диагностировали у нее тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность.