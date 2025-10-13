В Германии испугались эскалации конфликта с Россией

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что противостояние между Россией и Западом может перерасти в открытый военный конфликт в любой момент. В Европе сохраняется нестабильная ситуация, которая может быстро обостриться, и европейские страны должны быть готовы к дальнейшей эскалации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«В Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию. Мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации», — приводит слова Егера со ссылкой на Bloomberg РИА «Новости».
В своем выступлении Йегер отметил, что сложившаяся в Европе обстановка требует от государств Евросоюза не только политической консолидации, но и увеличения инвестиций в оборонную сферу. Он обратил внимание на то, что «угрозы, исходящие с востока», требуют от Европы мобилизации ресурсов и постоянной готовности к реагированию.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отверг обвинения в агрессивных намерениях по отношению к странам НАТО. Российский лидер назвал подобные заявления западных политиков попыткой запугать собственное население и отвлечь внимание от внутренних проблем.
