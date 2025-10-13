Медведев: обмен пленными не остановит войну на Ближнем Востоке

Медведев заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не закончится без создания палестинского государства
Медведев заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не закончится без создания палестинского государства

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, обмен израильских заложников и палестинских заключенных не приведет к прекращению войны.

«Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных — дело, конечно, хорошее, но это ничего не решит», — написал Медведев в соцсети Х. По его словам, до тех пор, пока не будет сформировано полноценное государство Палестина в соответствии с признанными резолюциями Организации Объединенных Наций, ситуация останется неизменной, а вооруженный конфликт будет продолжаться. Это осознают все стороны, заявил Медведев.

В ночь с 9 на 10 октября между Израилем и ХАМАС было введено в действие перемирие, основанное на инициативе президента США Дональда Трампа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к поэтапному отводу своих подразделений в секторе Газа на ранее согласованные позиции. 13 октября представители ХАМАС передали Израилю всех заложников, которые на тот момент оставались в плену и были живы.

