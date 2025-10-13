Медведев: обмен пленными не остановит войну на Ближнем Востоке

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, обмен израильских заложников и палестинских заключенных не приведет к прекращению войны.
«Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных — дело, конечно, хорошее, но это ничего не решит», — написал Медведев в соцсети Х. По его словам, до тех пор, пока не будет сформировано полноценное государство Палестина в соответствии с признанными резолюциями Организации Объединенных Наций, ситуация останется неизменной, а вооруженный конфликт будет продолжаться. Это осознают все стороны, заявил Медведев.
В ночь с 9 на 10 октября между Израилем и ХАМАС было введено в действие перемирие, основанное на инициативе президента США Дональда Трампа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к поэтапному отводу своих подразделений в секторе Газа на ранее согласованные позиции. 13 октября представители ХАМАС передали Израилю всех заложников, которые на тот момент оставались в плену и были живы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.