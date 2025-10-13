Москва станет одной из ключевых площадок мировой дискуссии о достоверности информации

Форум «Диалог о фейках 3.0», который пройдет 29 октября в Москве, включен в официальный календарь мероприятий Глобальной недели медиа- и информационной грамотности 2025 ЮНЕСКО, став единственным российским проектом в рамках этой международной инициативы. Об этом сообщила пресс-служба форума.
«Форум „Диалог о фейках 3.0“, который пройдет в Москве 29 октября 2025 года, стал единственным из российских мероприятий под эгидой Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week) ЮНЕСКО», — сообщила пресс-служба форума. Комментарий предоставлен URA.RU.
Форум продвигает справедливые, инклюзивные и объективные подходы к истине в условиях фрагментированного медиапространства, говорится в описании форума на сайте ЮНЕСКО. «В нем особое внимание уделяется этической журналистике, доверию аудитории и медиаобразованию в цифровую эпоху, что полностью соответствует целям ЮНЕСКО в области глобальной медиа- и информационной грамотности. Это не просто дискуссия, а шаг на пути к построению устойчивого общества, основанного на фактах, что делает его ценным вкладом в сеть Global MIL Week», — сообщается на сайте.
Глобальная неделя медиа- и информационной грамотности, учрежденная Генеральной Ассамблеей ООН в 2021 году, проходит с 24 по 31 октября. Основные мероприятия этого года состоятся в Картахене-де-Индиас, Колумбия, под девизом «Разум важнее ИИ».
Московский форум «Диалог о фейках 3.0» соберет более двух тысяч участников из 80 стран, включая профессионалов СМИ, специалистов по фактчекингу, преподавателей и политиков. Мероприятие проводится в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО «Диалог Регионы», информационным агентством ТАСС и «Мастерской новых медиа». Всего в рамках Global MIL Week запланировано более 70 национальных и региональных мероприятий по всему миру, включая 21 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 в Африке, три в арабских странах, 15 в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также 20 в Европе и Северной Америке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.