Украина запустила фейк о неисправности российской подлодки

В интернете распространилась информация, что российская подводная лодка Б-261 «Новороссийск» была вынуждена всплыть у побережья Франции из-за неисправности. Эта информация оказалась ложной. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.
«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки „Новороссийск“ у берегов Франции не соответствует действительности», — указано в сообщении пресс-службы Черноморского флота. Его приводит «Интерфакс».
Отмечается, что экипаж осуществил плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач. Согласно Международным правилам судоходства, подобные переходы совершаются в надводном положении.
Ранее стало известно, что российская подводная лодка «Новороссийск», вооруженная ракетами «Калибр», появилась на поверхности вблизи французского побережья. Об этом информировали представители Морского командования НАТО, опубликовав соответствующее сообщение в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.
