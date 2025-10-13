Украина запустила фейк о неисправности российской подлодки

Подводная лодка «Новороссийск» совершила плановый проход у побережья Франции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экипаж подводной лодки делал плановый проход по Международным правилам судоходства (архивное фото)
Экипаж подводной лодки делал плановый проход по Международным правилам судоходства (архивное фото) Фото:

В интернете распространилась информация, что российская подводная лодка Б-261 «Новороссийск» была вынуждена всплыть у побережья Франции из-за неисправности. Эта информация оказалась ложной. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.

«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки „Новороссийск“ у берегов Франции не соответствует действительности», — указано в сообщении пресс-службы Черноморского флота. Его приводит «Интерфакс».

Отмечается, что экипаж осуществил плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач. Согласно Международным правилам судоходства, подобные переходы совершаются в надводном положении.

Ранее стало известно, что российская подводная лодка «Новороссийск», вооруженная ракетами «Калибр», появилась на поверхности вблизи французского побережья. Об этом информировали представители Морского командования НАТО, опубликовав соответствующее сообщение в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В интернете распространилась информация, что российская подводная лодка Б-261 «Новороссийск» была вынуждена всплыть у побережья Франции из-за неисправности. Эта информация оказалась ложной. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. «Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки „Новороссийск“ у берегов Франции не соответствует действительности», — указано в сообщении пресс-службы Черноморского флота. Его приводит «Интерфакс». Отмечается, что экипаж осуществил плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач. Согласно Международным правилам судоходства, подобные переходы совершаются в надводном положении. Ранее стало известно, что российская подводная лодка «Новороссийск», вооруженная ракетами «Калибр», появилась на поверхности вблизи французского побережья. Об этом информировали представители Морского командования НАТО, опубликовав соответствующее сообщение в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...