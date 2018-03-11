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11 марта 2018
Главные новости Москвы
17:14  11 марта 2018 0

Медведев рассказал, когда начал доверять Путину. ВИДЕО

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, медведев дмитрий
Медведев рассказал о «чувстве локтя» с первого дня знакомства с ПутинымФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, когда начал доверять российскому президенту Владимиру Путину. Откровенное признание премьер сделал в фильме «Путин» Андрея Кондрашова.

Медведев заявил, что «чувстве локтя» у него возникло с момента, когда они с Путиным познакомились. По его словам, данное выражение означает доверие друг к другу, «потому что работа это, по сути, абсолютно значительная часть нашей жизни, самая значимая». Глава кабмина подчеркнул, что в команде президента страны это важнейшее качество.

Валерия Романова
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