Медведев рассказал о «чувстве локтя» с первого дня знакомства с Путиным
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, когда начал доверять российскому президенту Владимиру Путину. Откровенное признание премьер сделал в фильме «Путин» Андрея Кондрашова.
Медведев заявил, что «чувстве локтя» у него возникло с момента, когда они с Путиным познакомились. По его словам, данное выражение означает доверие друг к другу, «потому что работа это, по сути, абсолютно значительная часть нашей жизни, самая значимая». Глава кабмина подчеркнул, что в команде президента страны это важнейшее качество.