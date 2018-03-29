Греф попал в «черный список» Украины

01:58 29 марта 2018 0

Герман Греф пополнил базу «Миротворца» из-за посещения Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Грец внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Одной из причин стало посещение банкиром Крыма.

Как говорится в сообщении, банкир сознательно нарушил госграницу Украины, чтобы проникнуть «в оккупированный российскими захватчиками Крым», участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины, а также отрицал военную агрессию России.

За последние несколько месяцев в базу «Миротворца» попали юморист Семен Слепаков, актер Леонид Ярмольник, телеведущая Ксения Собчак и многие другие россияне.