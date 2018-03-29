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29 марта 2018
28 марта 2018
04:16  29 марта 2018 0

На съемки конкурента «Игры престолов» потратят 1 млрд долларов

Американская корпорация готовится к запуску сериала-конкурента «Игры престолов»ФОТО: Flickr, BagoGames

Американская компания Amazon планирует выделить один миллиард долларов на съемку сериала, который будет являться прямым конкурентом популярной фэнтези-саги «Игра престолов».

Речь идет об экранизации серии книг «Задача трех тел» китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, сообщает телеканал 360. Корпорация уже ведет переговоры о съемке трех сезонов. Правообладателем научно-фантастического произведения является глава компании Youzu Interactive Линь Ци, занимающийся разработкой онлайн-игр.

«Игра престолов» считается одним из самых знаменитых сериалов во всем мире. Сюжет основа на цикле романов знаменитого писателя Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня».

Александр Черноскутов
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