{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
15:09  10 апреля 2018 0

Близнецы из «Электроника» попали в черный список Украины

Братья Торсуевы довольны попаданием в базу сайтаФото: Юрий Торсуев, Facebook

Братья-близнецы, сыгравшие в известном советском фильме «Приключения Электроника», Юрий и Владимир Торсуевы, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стало «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса».

Помимо прочего, актеры обвиняются в «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Братья гордится тем, что попали в черный список этой страны. «Считаю за честь быть в этой компании. При первой возможности поеду в Крым с концертами и выступлениями и обязательно в Донбасс. Мы там были, я буду продолжать ездить и даже готов рассказывать об этом громко и публично», — цитирует Владимира Торсуева RT.

Его близнец Юрий вспомнил, как присутствовал при событиях 2014 года в Донбассе. «Посмотрел, что там происходит… И приехал оттуда насыщенный яростью, ненавистью и гневом. Поэтому я считаю, что очень неплохо попасть в этот список, это даже почетно», — сообщил Торсуев телеканалу 360.

Владимир и Юрий Торсуевы стали знамениты благодаря детскому музыкальному трехсерийному телефильму 1979 года. Владимир сыграл Электроника, а Юрий — Сергея Сыроежкина. Ранее «URA.RU» сообщало, что глава Сбербанка Герман Греф попал в базу сайта «Миротворец».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров