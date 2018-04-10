Близнецы из «Электроника» попали в черный список Украины

Братья-близнецы, сыгравшие в известном советском фильме «Приключения Электроника», Юрий и Владимир Торсуевы, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стало «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса».
Помимо прочего, актеры обвиняются в «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Братья гордится тем, что попали в черный список этой страны. «Считаю за честь быть в этой компании. При первой возможности поеду в Крым с концертами и выступлениями и обязательно в Донбасс. Мы там были, я буду продолжать ездить и даже готов рассказывать об этом громко и публично», — цитирует Владимира Торсуева RT.
Его близнец Юрий вспомнил, как присутствовал при событиях 2014 года в Донбассе. «Посмотрел, что там происходит… И приехал оттуда насыщенный яростью, ненавистью и гневом. Поэтому я считаю, что очень неплохо попасть в этот список, это даже почетно», — сообщил Торсуев телеканалу 360.
Владимир и Юрий Торсуевы стали знамениты благодаря детскому музыкальному трехсерийному телефильму 1979 года. Владимир сыграл Электроника, а Юрий — Сергея Сыроежкина. Ранее «URA.RU» сообщало, что глава Сбербанка Герман Греф попал в базу сайта «Миротворец».