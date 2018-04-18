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18 апреля 2018
10:57  18 апреля 2018 0

Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым за квартирами

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Украинские моряки оставили на полуострове жильеФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Офицеры ВМФ Украины потребовали от президента Петра Порошенко обеспечить их обещанным жильем вместо оставленных на российском полуострове квартир. Иначе моряки пригрозили вернуться в Крым и оформить гражданство России.

Письмо офицеров Порошенко опубликовали украинские СМИ. Как отмечают в обращении моряки, в 2014 году они оставили в Крыму имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию, выполняя приказ Минобороны Украины. Тогда они отказались приватизировать квартиры, несмотря на предоставленную Россией возможностью. Однако до сих пор Киев не предоставил им квартир взамен утраченных. «Обещания так и остались обещаниями», — возмутились военнослужащие. «Мы честно исполняем свой служебный долг большинство является участниками АТО. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — цитирует украинских офицеров «Ридус».

В завершение своего письма моряки выразили надежду, что им не придется прибегать к радикальным мерам и принимать российское гражданство, уточняет телеканал 360. Обращение к президенту подписали 35 офицеров ВМФ Украины.

Крым вернулся в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. Более 96% избирателей республики и свыше 95% жителей Севастополя высказались за возвращение Крыма в состав РФ, напоминает «Федеральное агентство новостей».

ФОТО: скрин письма офицеров ВМФ Украины
ФОТО: скрин письма офицеров ВМФ Украины

Наталья Михалева
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