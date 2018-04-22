Никита Джигурда вновь готовится узаконить отношения с фигуристкой Мариной Анисиной, с которой официально расторг брак полтора года назад. По его словам, свадьба и необычный подарок станут большим сюрпризом для олимпийской чемпионки.
«Мы с Мариной живем на две страны. На днях я вернулся из Франции в Россию. Хочу поскорее увидеть любимую и детей. …Когда придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!» — заявил шоумен изданию Starhit.
Сейчас будущий жених выбирает дату бракосочетания, а подарить на торжество Марине он собирается книгу о ней. По его мнению, такое презент понравится не только чемпионке, но и всем окружающим.
Одна из самых скандальных звездных пар распалась в конце 2016 года. Как признался впоследствии сам Джигурда, выносившая все его экстравагантные выходки супруга «сломалась», когда он пристрастился к наркотикам. Ранее Анисина и Джигурда расставались из-за скандалов с матерью фигуристки, которая крайне негативно относилась к ее выбору.