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22 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:16  22 апреля 2018 0

Джигурда готовится к свадьбе. Избранницу ждет сюрприз

Джигурда Никита, джигурда никита, анисина марина
Звезды познакомились в 2007 году на съемках телешоу «Танцы на льду»Фото: Личная страница Никиты Джигурды в instagram

Никита Джигурда вновь готовится узаконить отношения с фигуристкой Мариной Анисиной, с которой официально расторг брак полтора года назад. По его словам, свадьба и необычный подарок станут большим сюрпризом для олимпийской чемпионки.

«Мы с Мариной живем на две страны. На днях я вернулся из Франции в Россию. Хочу поскорее увидеть любимую и детей. …Когда придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!» — заявил шоумен изданию Starhit.

Сейчас будущий жених выбирает дату бракосочетания, а подарить на торжество Марине он собирается книгу о ней. По его мнению, такое презент понравится не только чемпионке, но и всем окружающим.

Одна из самых скандальных звездных пар распалась в конце 2016 года. Как признался впоследствии сам Джигурда, выносившая все его экстравагантные выходки супруга «сломалась», когда он пристрастился к наркотикам. Ранее Анисина и Джигурда расставались из-за скандалов с матерью фигуристки, которая крайне негативно относилась к ее выбору.

Владимир Васин
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