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06 ноября 2017
05 ноября 2017
13:56  06 ноября 2017 0

Джигурда и Анисина решились на третьего ребенка

Джигурда Никита, джигурда никита, анисина марина
Супруги развелись из-за того, что у артиста не сложились отношения с тещейФото: Личная страница Никиты Джигурды в instagram

Одна из самых экстравагантных пар российского шоу-бизнеса, актер Никита Джигурда и фигуристка Мария Анисина, собирается завести третьего ребенка. Сенсационное заявление сделал сам Джигурда после того, как пара воссоединилась в Москве.

Ранее супруги развелись из-за того, что у артиста не сложились отношения с тещей — матерью Анисиной Ириной Черняевой. Сама Мария в последнее время также перестала лично общаться с матерью.

У пары есть два ребенка — сын Мик-Анжел-Крист и дочь Эва-Влада. Крестной матерью мальчика была Людмила Браташ — журналистка и бизнесвумен, трагически погибшая в феврале 2016 года. Ее тело было обнаружено в квартире, принадлежащей Браташ. Людмила поддерживала теплые отношения с Джигурдой и Анисиной и даже оставила артисту наследство. Именно после получения этих денег супруги надеются увеличить свое семейство, сообщает сайт НТВ.Ru.

Виктор Жуков
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