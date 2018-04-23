Страны G7 объединились против России из-за Украины

Главы Министерств иностранных дел стран G7 [США, Британия, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония] заявили о полной поддержке Украины в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Сообщение об этом появилось на странице внешнеполитического ведомства Канады в Twitter.
Кроме того, перечисленные страны заявили, что продолжат санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине. «Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и ее коллеги по G7 подтвердили общую приверженность уважению нормам международного права, в том числе в отношении территориальной целостности [стран]. Введенные в отношении России санкции после ее неприемлемых действий на Украине, будут продолжаться», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 22 апреля, в Канаде прошла встреча глав МИД стран G7. Одними из центральных тем для обсуждения были Россия, КНДР и Сирия, пишет ТАСС.