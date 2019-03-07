Депутат Госдумы обвинила министра Орешкина в занятии «непонятно чем»

Депутат Госдумы Вера Ганзя заявила, что Министерство экономического развития России и глава ведомства Максим Орешкин должны лучше работать. Так она прокомментировала скандал с министром, речь которого прервал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зачем нужно министерство, которое сидит на пустом месте и занимается непонятно чем?» — заявила Ганзя в интервью радиостанции «Серебряный дождь». Депутат пояснила, что Орешкин не мог ответить на вопросы, касающиеся нацпроектов. «Это элементарные вопросы, так нельзя работать», — добавила парламентарий.
Ганзя уточнила, что Орешкин — не первый министр с которым в Госдуме ведется жесткий разговор. Она назвала главу Минэкономики «мальчиком для битья». «Мы топчемся на месте, а нам президент ставит амбициозную задачу войти в пятерку ведущих экономик мира!» — объяснила Ганзя.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 6 марта во время правительственного часа прервал доклад Орешкина о развитии малого и среднего предпринимательства. Председатель Госдумы потребовал конкретики и заявил, что Орешкин слабо подготовился к выступлению, напоминает «Утро.ру».
Задачу роста российской экономики как минимум на 3% в год поставил президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию 20 марта, уточняют «Дни.ру».