Атакован молодой и перспективный министр. Каков расчет Володина?

Володин уже не первый раз прерывает российских министров Фото: Сайт Президента России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин использует слабую подготовку главы Минэкономики Максима Орешкина к выступлению в парламенте для усиления собственного влияния, считают эксперты. Для критики Володин подобрал удачную фигуру и правильно выбрал время, правительство не станет отвечать на выпад председателя Госдумы, утверждают политологи.

6 марта Вячеслав Володин прервал правительственный час после того как на нем выступил Максим Орешкин. По словам Володина, министр не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. В парламенте обсуждался национальный проект (он появился после «майского указа» президента), посвященный росту экономики. «Максим Станиславович, у вас выступление в парламенте — один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране», — заявил Володин. После этого обсуждение было перенесено на конец марта-начало апреля.

Максим Орешкин — один из самых молодых министров в стране. Ему 36 лет. Политологи считают, что он стал легкой добычей для Володина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал случившееся прецедентом. По его оценке, депутат прервал министра впервые за 20 лет. На самом деле похожий инцидент уже случался в марте 2017 года. Тогда Володин остановил выступление главы Минсельхоза Александра Ткачева на расширенном выездном заседании «Единой России». Ему не понравилось, что Ткачев, подразумевая «власть», говорил лишь о правительстве. Спикер Госдумы разъяснил: «Источник власти — народ, а депутаты — это представители». Кроме того, депутаты активно критиковали выступления министров во время их разъяснения пенсионной реформы летом 2018 года. Тогда они требовали, чтобы проект реформы представляли не министры социального блока правительства, а премьер-министр Дмитрий Медведев.

Володин усиливает политическое влияние Госдумы с того момента, как стал спикером нижней палаты парламента осенью 2016 года, напоминает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. Володин был избран после многолетней работы первым замглавы администрации президента — куратором всей внутренней политики в стране. «В конце 2016 — начале 2017 года Володин требовал, чтобы при общении с депутатами присутствовали не технические работники из правительства, а люди, которые могут на месте принимать решения», — сказал Салин «URA.RU». По его словам, тогда правительство и Дума смогли прийти к компромиссу, и аппаратная напряженность была снята.

Путин уделил нацпроектам большую часть своего последнего послания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нынешний конфликт носит политический и публичный характер, отмечает Салин. «Объект для такой демонстрации выбран весьма удачно. Орешкина нельзя отнести к числу политических тяжеловесов. Во время его назначения министром (в ноябре 2016 года) ходили слухи, что он является фаворитом Владимира Путина и ему доверят проведение экономических реформ. Но в конце 2017 — начале 2018 года эти слухи были развеяны», — замечает Салин. По его словам, Орешкин обладает наименьшим влиянием среди министров экономического блока правительства.

Свою роль играет и тема обсуждения правительственного часа — национальный проект, выросший из майского суперуказа президента, замечает политолог Дмитрий Фетисов. «Володин продемонстрирован свое внимание к майским указам, и что он полностью придерживается президентского курса», — рассказал Фетисов «URA.RU».

Наконец, выпад против Орешкина мог быть связан с недавним утверждением министра о том, что «любому управленцу была бы интересна работа президента». «СМИ раздули эту новость с посылом, что Орешкин хочет быть президентом. Пошел бы Володин на такие действия, если бы не было шумихи вокруг Орешкина на этой неделе — вопрос открытый», — говорит Салин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев не станет ради Орешкина конфликтовать с Володиным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Произошедший инцидент усилит влияние Думы в целом, замечает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. «Случившееся станет еще одной монетой в копилку парламента, как самостоятельной ветви власти в России», — говорит он.

При этом правительство не будет отвечать на выпад в сторону Орешкина, считает Салин. «Формально правительство, как институт власти, не было затронуто в этом конфликте. И если у кабмина не будет аппаратных проблем, например, с прохождением законопроектов в парламенте, то ответа ждать не стоит», — уверен политолог.

Напомним, в публичном поле обе стороны конфликта постарались замириться. Так, советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова заявила, что «и Володин, и Орешкин по отношению друг к другу ведут себя очень уважительно» и просто «решили перенести выступление в диалоге». Орешкин заявил, что «поддержал вопрос переноса обсуждения». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся «рабочим процессом».