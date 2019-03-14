Российские кинотеатры впервые покажут «Чужого» спустя сорок лет после выхода фильма

Раньше «Чужого» в России можно было посмотреть только по телевизору или на DVD ФОТО: кадр из фильма «Чужой»

Кинотеатры в России впервые покажут культовый фильм Ридли Скотта «Чужой» спустя 40 лет после выхода киноленты. Раньше картину не показывали на больших экранах в России.

«В год 40-летия „Чужого“ Ридли Скотта российские зрители могут, наконец, увидеть его на большом экране. Фильм вышел в прокат в 1979 году», — пишут «Ведомости».

До этого фильм «Чужой» показывался только на российском телевидении. Также его можно было увидеть на DVD и VHS-кассетах. Когда фильм о ксеноморфе («чужом») выйдет на большие экраны в России, не уточняется.

«Чужой» — научно-фантастический фильм ужасов режиссера Ридли Скотта. Название отсылает к главному антагонисту фильма — Чужому, чрезвычайно агрессивному инопланетному существу, которое выслеживает и убивает экипаж космического корабля. Премьера фильма в США состоялась в 1979 году. Фильм получил премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

«Чужой» дал старт серии фильмов, главную роль в которых играла Сигурни Уивер, и других произведений: книг, компьютерных игр, комиксов и игрушек, а также началом серии «пересечения вымыслов».