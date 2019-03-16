В МИД поразились лицемерию и цинизму ЕС Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

В Министерстве иностранных дел (МИД) России назвали лицемерным и циничным предлог для новых санкций от Евросоюза в отношении россиян. Речь идет об ограничениях из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом», — цитирует заявление ведомства РИА «Новости». В МИД подчеркнули, что в инциденте вынуждены были принять участие пограничники ФСБ, «которые мужественно выполняют свой долг по защите государственной границы».

Во внешнеполитическом ведомстве назвали санкции «безответственным путем». Их связали с предстоящими 31 марта выборами на Украине, указав, что близость событий «не может не обращать на себя внимание». «Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — заявили в министерстве.

Накануне Евросоюз, а также США и Канада ввели санкции в отношении ряда российских офицеров и предприятий из-за инцидента в Керченском проливе. Конфликт произошел в ноябре прошлого года. Три украинских военных корабля нарушили границу России, за что были арестованы пограничниками ФСБ Крыма.