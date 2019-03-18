17 марта 2019

Молодая россиянка демонстративно плюнула на дверь церкви. ВИДЕО

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 01:55
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Виды на Храм Христа Спасителя. Москва, ворота, ххс, храм христа спасителя, резьба по камню, скульптурная композиция
Россиянка наплевала на храм в прямом смыслек словаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ростове-на-Дону девушка демонстративно плюнула на дверь церкви, а затем стала позировать перед храмом на камеру. Видео она сама выложила в соцсети в паблике «Ростов главный» во «ВКонтакте».

Ростовчане быстро определили, что действие происходит у входа в Старо-Покровский храм. Комментаторов возмутило такое поведение девушки. «Найти и заставить вылизывать в течении нескольких месяцев все памятники в городе. Только так», — отметил один из жителей города.

После скандала сама девушка написала, что совершила проступок из-за своей глупости и неопытности. «Мне крайне жаль, простите», — обратилась она к горожанам, ее пост выложило издание «Блокнот Ростов-на-Дону».

Между тем в МВД по Ростовской области начали проверку инцидента, выясняются обстоятельства произошедшего, уточняет издание.

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