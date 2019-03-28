В роддом в Салавате (Башкирия) вместо тряпок для уборки помещений и оборудования привезли старые вещи, среди которых — колготы и рваное нижнее белье. Об этом в соцсетях рассказала бывшая сотрудница медучреждения Салима Тулебергенова.
«Посмотрите, чем будут обрабатывать поверхности, проводить генеральные уборки, протирать столы в буфете в роддоме и отделениях роддома», — написала Тулебергенова в группе «Черный список Салават» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что мешок со старыми вещами числится как ветошь для уборки, которую доставили из Казани.
В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Салима Тулебергенова сообщила, что опубликовать разоблачающий пост ее попросили бывшие коллеги. «У них в тот день и на тот момент был шок», — уточнила Тулебергенова.
Ранее во время визита в роддом Салавата член совета по правам человека при президенте России Наталия Евдокимова поинтересовалась, сколько получают его сотрудники. Директор зачитала средние по больнице цифры, и работники роддома встретили ее слова о зарплатах овациями и смехом.
Позже глава роддома назвала их поведение «игрой на публику», а медики раскрыли свои доходы, которые оказались в два раза меньше заявленных директором, отмечает агентство Nation News. Оказалось, что из-за сотрудничества муниципального медицинского учреждения с частными инвесторами врачи лишились стажа и всех льгот, а их зарплаты сократились практически вдвое. Теперь они массово увольняются, чтобы избежать тюрьмы, отмечает телеканал 360.