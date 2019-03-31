Депутат Верховной рады слил список «неприкасаемых» украинцев от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал на своей странице в Facebook список «неприкасаемых» украинцев, который посол США Мари Йованович якобы передала генпрокурору Юрию Луценко.
Список состоит из 13 человек. Среди них пять депутатов Рады, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-глава Нацбанка Валерий Гонтарев, бывший первый заместитель секретаря Совета безопасности и обороны Олег Гладковский, судья Конституционного суда Александр Паменюк, кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко, певец Святослав Вакарчук, журналист Дмитрий Гордон и экс-руководитель администрации президента Борис Ложкин.
21 марта, напомним, Юрий Луценко сказал, что получил в США список «неприкасаемых» людей, которых не должно преследовать украинское правосудие. Перечень фамилий прокурору якобы передала Мари Йованович.