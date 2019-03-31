30 марта 2019

Депутат Верховной рады слил список «неприкасаемых» украинцев от посла США

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 05:11
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Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , поле, флаг украины, украинский патриот
США попросили украинских правоохранителей не «трогать» 13 человекФото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал на своей странице в Facebook список «неприкасаемых» украинцев, который посол США Мари Йованович якобы передала генпрокурору Юрию Луценко.

Список состоит из 13 человек. Среди них пять депутатов Рады, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-глава Нацбанка Валерий Гонтарев, бывший первый заместитель секретаря Совета безопасности и обороны Олег Гладковский, судья Конституционного суда Александр Паменюк, кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко, певец Святослав Вакарчук, журналист Дмитрий Гордон и экс-руководитель администрации президента Борис Ложкин.

21 марта, напомним, Юрий Луценко сказал, что получил в США список «неприкасаемых» людей, которых не должно преследовать украинское правосудие. Перечень фамилий прокурору якобы передала Мари Йованович.

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