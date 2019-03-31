Журналисты барнаульского телеканала «Катунь 24» поддержали уволенную за снимок в купальнике учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову. В знак солидарности сотрудники телеканала провели рабочий день в купальниках и нижнем белье.
Свои фотографии журналисты разместили на страницах в социальных сетях. На снимках работники телеканала в купальниках выполняют повседневные обязанности — работают за компьютерами, записывают сюжеты в студии и берут интервью. Сообщается, что Кувшинникова поблагодарила журналистов за поддержку.
Ранее российские педагоги запустили флешмоб #учителятожелюди в поддержку барнаульской учительницы. К акции присоединилась телеведущая Ксения Собчак, заявившая, что у каждого человека «должно быть право на личную жизнь». Флешмоб также поддержала заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, по мнению которой педагогам нужно «бороться за своих коллег».
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Барнаульская учительница, которая лишилась работы из-за фото в социальной сети, поблагодарила журналистов телеканала «Катунь 24» за поддержку???? ? Напомним, в начале февраля Татьяна Кувшинникова сделала фото в купальнике на озере Пионерское в поддержку зимней универсиады. Снимок не понравился родителям и руководству школы. Из-за давления женщине пришлось уволиться. ? За учительницу вступились местные власти и общественные деятели. Поддержать Татьяну решили и журналисты телеканала «Катунь 24». ? #катунь24 #барнаул #алтайскийкрай #моржи #учитель #учителятожелюди #школа #урок #первоесентября #одноклассники #омск #викторияпопова #школьныебудни #school #student #students #studentlife #instaschool #schooltomorrow #classof2019